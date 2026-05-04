Witwer: „Bin mit Maria vor zehn Jahren gestorben“

Maria E. liebte ihn. Diesen Kontinent, diese Lebensfreude der Menschen, diese Herzlichkeit, diese Gutmütigkeit. Afrika war in ihrem Herzen ihr Zuhause. Doch am Ende des Tages löschte ein Kenianer mitten in Wien ihr Leben aus. Es ist genau zehn Jahre her, als die Bluttat am Brunnenmarkt ganz Österreich erschütterte.