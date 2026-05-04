Von wegen Gastro-Sterben! Wirte starten neu durch

Steirische Gastronomen starten motiviert in die Sommersaison und beweisen, dass die Branche längst nicht tot ist. Von Buschenschank über Gasthaus bis Kiosk am See: Wir haben Wirte gefragt, warum sie in wirtschaftlich schwierigen Zeiten einen Neuanfang wagen.
Wer glaubt, aus der Gastronomie gibt es nur schlechte Nachrichten, der wird in Stubenberg vom Gegenteil überzeugt. Gleich drei Gaststätten haben hier am Wochenende neu eröffnet. Die erste findet sich mitten im Ortskern: Michaela Almer-Reisenhofer, Geschäftsführerin des dortigen Kunsthotels, haucht dem Kirchenwirt mit „traditioneller Küche in moderner Version“ neues Leben ein.
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