Leandros nach 54 Jahren wieder beim Song Contest

„Ich freue mich sehr, nach Wien zurückzukehren, wo mit meiner ersten Teilnahme am Grand Prix Eurovision de la Chanson mit „L“amour est bleu“ alles begann“, sagte die 73-Jährige der „Bild“-Zeitung. Bei ihrer ersten ESC-Teilnahme 1967 hatte Leandros mit diesem Chanson den vierten Platz belegt, 1972 gelang ihr dann in Edinburgh der Sieg.