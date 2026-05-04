Leandros nach 54 Jahren wieder beim Song Contest

Die deutsche Schlagerlegende Vicky Leandros wird vor dem ersten ESC-Halbfinale am 12. Mai in Wien singen! Es ist ein richtiger Knaller für die Schlagerlegende, die als Teenager beim Song Contest in Wien zum ersten Mal angetreten ist.
„Ich freue mich sehr, nach Wien zurückzukehren, wo mit meiner ersten Teilnahme am Grand Prix Eurovision de la Chanson mit „L“amour est bleu“ alles begann“, sagte die 73-Jährige der „Bild“-Zeitung. Bei ihrer ersten ESC-Teilnahme 1967 hatte Leandros mit diesem Chanson den vierten Platz belegt, 1972 gelang ihr dann in Edinburgh der Sieg.
Wien hat ihr „großes Glück“ gebracht
„Ich war ein Teenager, als ich das erste Mal beim Grand Prix antrat. „L“amour est bleu“ hat mir großes Glück gebracht und viele Türen geöffnet. Es war der Beginn meiner internationalen Karriere“, sagte Leandros.
Österreich fix dabei
In den zwei ESC-Semifinals werden sich jeweils zehn Länder fürs Finale am 16. Mai qualifizieren. Gesetzt fürs Finale sind Gastgeber Österreich und die verbliebenen Big Four ohne das abwesende Spanien: Frankreich, Großbritannien, Italien und Deutschland.
Der Sieger-Song und -Interpret steht nach dem Finale in Wien mit seinem traditionell komplizierten Punkteverfahren (mit Jury- und Zuschauerabstimmung) in der Nacht zum 17. Mai gegen 1 Uhr fest.
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