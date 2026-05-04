Frau kauft Geldbörse – darin steckt echter Ausweis

Retoure mit unerwartetem Inhalt

Laut einem Polizeisprecher konnte rasch geklärt werden, wie der Ausweis in die Geldbörse gelangt war: Die ursprüngliche Besitzerin aus Kempten im Allgäu hatte das Geldtascherl zuvor selbst bestellt, es jedoch wieder retourniert, weil es ihr nicht gefiel. Offenbar bemerkte sie dabei nicht, dass sich ihr Personalausweis noch im Innenfach befand.