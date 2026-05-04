Kurioser Fund
Frau kauft Geldbörse – darin steckt echter Ausweis
Was als gewöhnlicher Online-Einkauf begann, endete für eine Frau in der Oberpfalz mit einer überraschenden Entdeckung. In ihrer neu bestellten Geldbörse fand sie plötzlich den echten Personalausweis einer fremden Frau.
Die Frau aus Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) hatte das Portemonnaie bei einem Online-Versandhändler bestellt. Beim Auspacken stellte sie jedoch fest, dass sich im Innenfach ein fremder Personalausweis befand. Sie reagierte umgehend und brachte das Dokument zur Polizei, wie die Beamten in einer Aussendung mitteilten.
Retoure mit unerwartetem Inhalt
Laut einem Polizeisprecher konnte rasch geklärt werden, wie der Ausweis in die Geldbörse gelangt war: Die ursprüngliche Besitzerin aus Kempten im Allgäu hatte das Geldtascherl zuvor selbst bestellt, es jedoch wieder retourniert, weil es ihr nicht gefiel. Offenbar bemerkte sie dabei nicht, dass sich ihr Personalausweis noch im Innenfach befand.
Unbemerkte Reise durch Bayern
So trat das amtliche Dokument eine unbeabsichtigte Reise quer durch den Freistaat an – vom Allgäu nahe der österreichischen Grenze bis in die Oberpfalz im Nordosten Bayerns. Der Personalausweis soll nun wieder an seine rechtmäßige Besitzerin zurückgegeben werden.
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