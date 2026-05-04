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In der Nähe des Kremls

Kampfdrohne attackiert Luxus-Wohnhaus in Moskau

Außenpolitik
04.05.2026 07:51
Die Fassade des Hauses ist beschädigt, Scheiben sind eingeschlagen. Trümmer fielen auf die ...
Die Fassade des Hauses ist beschädigt, Scheiben sind eingeschlagen. Trümmer fielen auf die Straße.(Bild: Krone KREATIV/AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von Angelika Eliseeva
Von Angelika Eliseeva

Wenige Tage vor der traditionellen Militärparade zum Tag des Sieges in Moskau ist eine ukrainische Drohne nahe dem Zentrum der russischen Hauptstadt in ein Wohnhaus eingeschlagen.

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Ein gewaltiger Knall, ähnlich einer Explosion, schreckte viele Bewohner des Bezirks Ramenki aus dem Schlaf, wie zahlreichen Augenzeugenberichten zu entnehmen ist. In Windeseile verbreiteten sich Aufnahmen vom Ort des Geschehens in den sozialen Netzwerken. Das beschädigte Gebäude – laut „Kyiv Independent“ ein luxuriöses Hochhaus – liegt in einem Wohngebiet im Westen der Hauptstadt, in dem sich auch Botschaften befinden.

Laut dem ukrainischen Telegramkanal „Exilenova+“ handelte es sich bei dem Flugobjekt um eine Kampfdrohne mit dem Namen „FP-1“. Es sei „die erste dokumentierte Präsenz ukrainischer Kampfdrohnen in unmittelbarer Nähe des Kremls seit sehr langer Zeit“, hieß es weiter.

Einschränkungen auf Moskauer Flughäfen
Aufgrund der Bedrohungslage schränkten die Moskauer Airports „Wnukowo“ und „Domodedowo“ in der Nacht ihren Flugverkehr ein. Am Morgen gab es wieder Normalbetrieb.

Dem Bürgermeister der Stadt, Sergej Sobjanin, zufolge wurden darüber hinaus zwei weitere ukrainische Drohnen von der Luftabwehr abgeschossen. Insgesamt war der Ausgang glimpflich – Verletzte gebe es keine, wird Sobjanin von der staatlichen Nachrichtenagentur „TASS“ zitiert.

Militärparade am Samstag
Das russische Verteidigungsministerium hatte bereits Ende April mitgeteilt, aus Furcht vor ukrainischen Drohnenangriffen finde die Militärparade am Samstag in diesem Jahr ohne Panzer und Raketen statt. Russland feiert am 9. Mai traditionell den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg 1945.

Zwar meldet Russland häufig ukrainische Drohnenangriffe auf den Großraum Moskau, allerdings zielen diese eher auf Flughäfen, Militäranlagen und Vororte. Zivile Infrastruktur wird in der Hauptstadt selten beschädigt. Die meisten Drohnen werden staatlichen Angaben zufolge abgeschossen.

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Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Russland beschießt dabei auch systematisch das Hinterland des Nachbarn und setzt dazu Drohnen und Raketen ein. Bei den Attacken kommen in der Ukraine fast täglich Zivilisten zu Tode, Wohnhäuser und für die Bewohner lebenswichtige Infrastruktur werden zerstört.

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