Passanten entdeckten Waldbrand und schlugen Alarm

Höchste Alarmstufe im Bezirk Baden! In einem Waldgebiet zwischen Lindabrunn und Aigen war am Sonntag Feuer ausgebrochen. Spaziergänger entdecken die Flammen und verständigten die Einsatzkräfte – gerade noch rechtzeitig!
Aufgrund der anhaltenden Trockenheit herrscht derzeit erhöhte Brandgefahr in den heimischen Waldgebieten. In einem Forst nahe Aigen bei Hernstein wäre es am späten Sonntagnachmittag beinahe zu einem ausgedehnten Waldbrand gekommen. Zwei Spaziergänger entdeckten kurz nach 17 Uhr das Feuer gleich neben einem Waldweg – Bäume und Sträucher standen bereits in Flammen.
Ausbreitung der Flammen drohte
Sofort alarmierten die Passanten die Feuerwehr. Einsatzkräfte aus Aigen, Hernstein und Neusiedl rückten aus. Später wurden auch noch Löschkräfte aus Lindabrunn angefordert. Denn die Flammen drohten, sich in ein schwer zugängliches Waldgebiet auszubreiten. Schlauchleitungen wurden von der Landstraße in den Wald verlegt, auch Feuerwehrleute mit Löschrucksäcken wurden eingesetzt.
Glutnester aufgespürt
66 Einsatzkräfte konnten das Feuer schließlich eindämmen. Nachdem die Flammen gelöscht waren, mussten die Feuerwehrleute noch zahlreiche Glutnester mit Wärmebildkameras aufspüren, ausgraben und ablöschen. Anschließend wurde sicherheitshalber noch ausreichend Wasser auf den trockenen Waldboden aufgebracht. „Es war wirklich ein Glück, dass der Brand rechtzeitig entdeckt worden ist, ehe sich das Feuer in unwegsames Gelände ausbreiten konnte“, so Einsatzleiter Stefan Wöhrer von der Feuerwehr Aigen.
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