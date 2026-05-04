Passanten entdeckten Waldbrand und schlugen Alarm

Glutnester aufgespürt

66 Einsatzkräfte konnten das Feuer schließlich eindämmen. Nachdem die Flammen gelöscht waren, mussten die Feuerwehrleute noch zahlreiche Glutnester mit Wärmebildkameras aufspüren, ausgraben und ablöschen. Anschließend wurde sicherheitshalber noch ausreichend Wasser auf den trockenen Waldboden aufgebracht. „Es war wirklich ein Glück, dass der Brand rechtzeitig entdeckt worden ist, ehe sich das Feuer in unwegsames Gelände ausbreiten konnte“, so Einsatzleiter Stefan Wöhrer von der Feuerwehr Aigen.