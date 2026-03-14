Wie das Wissen um den Blutdruck Leben retten kann

Hypertonie, also Bluthochdruck, gehört nämlich zu den häufigsten und folgenreichsten Risikofaktoren unserer Zeit. Er betrifft Millionen Menschen – viele von ihnen, ohne es zu wissen. Denn die Krankheit bleibt oft lange symptomlos. „Das Tückische am hohen Blutdruck ist, dass man ihn erst bemerkt, wenn er bereits Schaden angerichtet hat“, so Dr. Maté. „Schon leicht erhöhte Werte können gefährlich werden, wenn sie über längere Zeit bestehen.“