Kinder in Portugal ausgesetzt: Eltern festgenommen

Zuvor hatte die Mutter die Brüder in Frankreich entführt und schließlich nach Portugal gebracht. Dort setzte sie die Kinder mitten auf der Nationalstraße 253 zwischen Alcácer do Sal und Comporta aus. Zuvor hatte das Paar erklärt, dass sie im Wald nach Spielzeug suchen sollten. Die Kinder hatten nur Kekse, Obst und eine Flasche Wasser dabei.