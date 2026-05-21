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Buben zuvor entführt

Kinder in Portugal ausgesetzt: Eltern festgenommen

Ausland
21.05.2026 20:21
Die beiden Buben wurden von einem vorbeifahrenden Autofahrer entdeckt, der die Behörden ...
Die beiden Buben wurden von einem vorbeifahrenden Autofahrer entdeckt, der die Behörden alarmierte.(Bild: GNR)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Jene französische Eltern, die ihre Kinder (3, 5) in Portugal einfach auf einer Straße ausgesetzt hatten, sind in einem Café gefasst worden. Die 41-jährige Marine R. und der 55-jährige Marc B. hatten den Geschwistern die Augen verbunden und erklärt, sie wollten ein Spiel spielen – dann brausten sie davon. 

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Die Mutter und der Stiefvater der Kinder wurden in einem Cafè in Fatima aufgegriffen, in dem sie sich schon mehrere Stunden aufgehalten hatten, wie CNN Portugal berichtete. Sie hatten dort zu Mittag gegessen. Ihr Wagen mit französischem Kennzeichen parkte vor dem Lokal. Als die Nationalgarde die beiden festnahm, habe das Paar zu dem Vorfall geschwiegen. 

Die beiden müssen sich nun wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt und Kindesvernachlässigung verantworten, erklärten die Behörden. 

In diesem Beitrag ist ein Bild der Buben zu sehen:

Zuvor hatte die Mutter die Brüder in Frankreich entführt und schließlich nach Portugal gebracht. Dort setzte sie die Kinder mitten auf der Nationalstraße 253 zwischen Alcácer do Sal und Comporta  aus. Zuvor hatte das Paar erklärt, dass sie im Wald nach Spielzeug suchen sollten. Die Kinder hatten nur Kekse, Obst und eine Flasche Wasser dabei. 

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Geschwister sollen in Pflegefamilie
Die Entführung der Kinder wurde bereits rund zehn Tage vor dem Fund der Kinder erstattet. Nach dem Auffinden der Geschwister wurden sie in ein Krankenhaus gebracht und danach in staatliche Obhut übergeben. Ein Gericht ordnete die Unterbringung in einer Pflegefamilie an, da die Kinder in Portugal keine Verwandten haben. 

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