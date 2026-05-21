USA sollen eigenen Arzt mit Ebola abgelehnt haben

Evakuierung wurde von den USA verzögert

Wie die „Washington Post“ nun enthüllte, wollte die US-Regierung den Mediziner nicht zurück in seine Heimat fliegen lassen. In Berufung auf fünf mit dem Fall vertraute Quellen wird berichtet, dass der Rückflug von Stafford zunächst abgelehnt wurde. Die Evakuierung aus Afrika habe sich deshalb verzögert – bis schließlich Deutschland sich bereit erklärte, den Patienten aufzunehmen. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC befindet sich Stafford in einem „stabilen Zustand“.