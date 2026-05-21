Berlin nahm ihn auf
USA sollen eigenen Arzt mit Ebola abgelehnt haben
Brisante Enthüllungen einer renommierten US-Zeitung: Die USA sollen den Rückflug eines US-Arztes, der sich im Kongo mit dem Ebola-Virus angesteckt hatte, abgelehnt haben. Der Mediziner wird stattdessen im Berliner Charité behandelt.
Der Chirurg Peter Stafford hatte sich wohl während einer Operation angesteckt – der Patient starb kurz darauf, wurde aber beerdigt, bevor er auf das tödliche Virus getestet wurde. Am Mittwoch wurde er schließlich nach Berlin geflogen, wo er sich in einer Spezialabteilung befindet, in der Patienten mit hochansteckenden Krankheiten getrennt vom regulären Klinikbetrieb behandelt werden können.
Evakuierung wurde von den USA verzögert
Wie die „Washington Post“ nun enthüllte, wollte die US-Regierung den Mediziner nicht zurück in seine Heimat fliegen lassen. In Berufung auf fünf mit dem Fall vertraute Quellen wird berichtet, dass der Rückflug von Stafford zunächst abgelehnt wurde. Die Evakuierung aus Afrika habe sich deshalb verzögert – bis schließlich Deutschland sich bereit erklärte, den Patienten aufzunehmen. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC befindet sich Stafford in einem „stabilen Zustand“.
Doch ein Sprecher des Weißen Hauses wies diese Darstellung vehement zurück – die Berichterstattung sei „absolut falsch“. Kush Desai erklärte: „Das oberste und einzige Anliegen der Trump-Regierung ist es, die Gesundheit und Sicherheit der amerikanischen Bürger zu gewährleisten.“
Inzwischen sind auch die Ehefrau und vier Kinder in Berlin angekommen. Sie wurden in der Sonderisolierstation des Universitätsklinikums aufgenommen, wie das deutsche Gesundheitsministerium in der Nacht auf Donnerstag mitteilte.
Doch die Sorge in den USA, was das tödliche Virus betrifft, ist unbestritten vorhanden: Die Staaten verschärften ihre Einreisebestimmungen. So wurde laut dem Sender CBS News ein Flug von Paris nach Detroit kurz vor der geplanten Landung umgeleitet, weil sich ein Passagier aus dem Kongo an Bord befand. Der Fluggast war laut US-Grenzschutzbehörde irrtümlich zum Flug zugelassen worden.
Wegen der neuen Bestimmungen durfte er eigentlich nicht einreisen – daher wurde die Landung in Detroit untersagt. Die Maschine wurde nach Montreal in Kanada umgeleitet, wie die Fluglinie Air France bestätigte.
Der Ebola-Ausbruch in Kongo weitet sich indes aus. Laut Angaben des Gesundheitsministeriums des Kongo vom Donnerstag gibt es landesweit bisher 671 Verdachtsfälle und 160 mutmaßliche Todesopfer. In der östlichen Provinz Süd-Kivu sei ein Fall bestätigt worden, teilte die dort herrschende Rebellenallianz Alliance Fleuve Congo am Donnerstag mit. Damit hat das Virus eine Region erreicht, die Hunderte Kilometer vom Epizentrum entfernt liegt.
Zwei Infektionen in Uganda – Land ergreift Maßnahmen
Auch im Nachbarland Uganda wurden inzwischen zwei Infektionen nachgewiesen. Die Regierung in Kampala kündigte am Donnerstag an, als Vorsichtsmaßnahme innerhalb der nächsten 48 Stunden alle Flüge in den Kongo einzustellen.
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