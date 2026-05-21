Cannes: Stars mit Millionen-Klunkern am Red Carpet

Wer in Cannes über den roten Teppich läuft, bringt nicht nur Designer-Roben mit – sondern gleich ganze Vermögen! Zwischen Mega-Diamanten, Smaragden in XXL-Größe und Halsketten im Millionenwert wurde die Croisette in diesem Jahr zur teuersten Schmuck-Vitrine der Welt. Hollywood-Stars wie Eva Longoria, Demi Moore und Georgina Rodríguez lieferten sich dabei ein regelrechtes Karat-Duell!
Ein absoluter Höhepunkt abseits der klassischen Premieren war auch in diesem Jahr die renommierte Global Gift Gala. Als Ehrengast und langjährige Botschafterin zog Hollywood-Star Eva Longoria alle Blicke auf sich.
Für das exklusive Charity-Event wählte die Schauspielerin perfekt abgestimmten, edlen Schmuck von APM Monaco. Die filigranen und dennoch ausdrucksstarken Kreationen der Marke unterstrichen Longorias glamourösen Look perfekt und zeigten, dass moderner Luxus auf dem roten Teppich elegant und zugleich zeitgemäß funkeln kann.
Juwelen-Kragen
Ein weiterer unvergesslicher Moment der 79. Filmfestspiele gebührt Hollywood-Ikone Demi Moore.
Die Schauspielerin, die in diesem Jahr auch als Jury-Mitglied die Croisette bereichert, zog bei den renommierten Kering Women in Motion Awards alle Blicke auf sich.
In einer tief ausgeschnittenen, purpurfarbenen Gucci-Robe in Kroko-Optik setzte Moore ein echtes Fashion-Statement. Zum absoluten Highlight ihres Looks wurde jedoch ihr Halsband von Boucheron: Das meisterhafte Collier aus Weißgold, das über und über mit natürlichen Diamanten und Bergkristall besetzt ist, schmiegte sich wie ein juwelenbesetzter Kragen um ihren Hals.
Zusammen mit den passenden Vendôme Liseré Ohrhängern bewies Demi Moore, die bei den verschiedenen Film-Premieren des Festivals – wie der Eröffnungsgala und der Vorführung von „Man I Love“ – sonst vor allem auf opulenten Chopard-Schmuck setzte, Mut zu avantgardistischer Eleganz.
Hunderte Karat am Körper
Zu den Chopard‑Botschafterinnen in Cannes zählten auch Model Adriana Lima sowie Cristiano Ronaldos Verlobte, Model Georgina Rodríguez.
Beide präsentierten spektakuläre High‑Jewelry‑Kreationen, die ihre Auftritte zum Funkeln brachten. Rodríguez trug dabei ein 18‑karätiges Weißgold‑Collier mit 234 Karat Smaragden und 57 Karat Diamanten, ergänzt durch eine diamantbesetzte Luxusuhr mit weiteren 46 Karat – ein Gesamtlook, der weit über 300 Karat erreichte. Geschätzter Wert: Alles in allem fast 18 Millionen Euro.
Das Chopard-Collier von Lima hatte einen zentralen 129-Karat-Smaragden.
Philippine Leroy-Beaulieu trug am roten Teppich ein Halsband mit Paraíba-Turmalinen und Diamanten, kombiniert mit passenden Ohrhängern und einem Ring aus der neuen High Jewelry Kollektion von Pomellato , die im Juni lanciert wird. Auch Jane Fonda klotzte bei ihrem Funkellook.
Sie trug das Iconica High Jewelry Collier aus Weißgold mit einem 46,34-karätigen Aquamarin und Diamanten, kombiniert mit Nudo Ringen von Pomellato.
Ob Mega-Smaragde, diamantbesetzte Luxusuhren oder Colliers mit Hunderten Karat – in Cannes wurde auch 2026 wieder klar: Auf dem roten Teppich zählt längst nicht nur die beste Filmrolle. Wer hier auffallen will, setzt auf Glamour im Millionenwert. Und die Stars lieferten sich dabei ein echtes Funkel-Duell der Superlative.
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