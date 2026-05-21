Cannes: Stars mit Millionen-Klunkern am Red Carpet

Wer in Cannes über den roten Teppich läuft, bringt nicht nur Designer-Roben mit – sondern gleich ganze Vermögen! Zwischen Mega-Diamanten, Smaragden in XXL-Größe und Halsketten im Millionenwert wurde die Croisette in diesem Jahr zur teuersten Schmuck-Vitrine der Welt. Hollywood-Stars wie Eva Longoria, Demi Moore und Georgina Rodríguez lieferten sich dabei ein regelrechtes Karat-Duell!