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WM-Gastgeber Schweiz weiter makellos

Eishockey
21.05.2026 23:20
(Bild: EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Schweiz hat auch ihr fünftes Spiel bei der Eishockey-WM im eigenen Land gewonnen. Der Vizeweltmeister besiegte am Donnerstag das punktelose Schlusslicht Großbritannien 4:1. 

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NHL-Stürmer Nino Niederreiter traf für den Vizeweltmeister doppelt. Die Schweizer, am Mittwoch 9:0-Sieger gegen Österreich, führen die Gruppe A mit 15 Punkten vor Finnland (12) an, das Lettland mit 7:1 abfertigte. Das drittplatzierte ÖEHV-Team (9) tritt am Samstag gegen Deutschland an.

In der Gruppe B entging Gold-Favorit Kanada einer Blamage und schlug Norwegen 6:5 nach Verlängerung. Zwei Minuten vor Schluss rettete Ryan O‘Reilly die Kanadier mit dem Ausgleich zum 5:5 in die Overtime. In dieser dauerte es dann nur 29 Sekunden, bis Mark Scheifele mit seinem dritten Treffer der Partie die schnelle Entscheidung besorgte. Kanada liegt in der Tabelle mit elf Punkten gleichauf mit der Slowakei (5:1 gegen Dänemark) vor Tschechien (10) und Norwegen (7).

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