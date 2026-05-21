WM-Gastgeber Schweiz weiter makellos

In der Gruppe B entging Gold-Favorit Kanada einer Blamage und schlug Norwegen 6:5 nach Verlängerung. Zwei Minuten vor Schluss rettete Ryan O‘Reilly die Kanadier mit dem Ausgleich zum 5:5 in die Overtime. In dieser dauerte es dann nur 29 Sekunden, bis Mark Scheifele mit seinem dritten Treffer der Partie die schnelle Entscheidung besorgte. Kanada liegt in der Tabelle mit elf Punkten gleichauf mit der Slowakei (5:1 gegen Dänemark) vor Tschechien (10) und Norwegen (7).