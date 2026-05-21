Bohrgerät ging mit Knall in Flammen auf

Einen gehörigen Schrecken erlebten Arbeiter auf einer Baustelle in Finkenberg im Zillertal (Tirol). Eine Maschine ging plötzlich in Flammen auf und die Flammen ließen sich zunächst nicht eindämmen.
Gegen 15.30 Uhr geriet am Donnerstag bei Grundaushubarbeiten in Finkenberg das hydraulische Bohrgerät in Brand, die Ursache war ein technischer Defekt. Ein 61-jähriger einheimischer Bauarbeiter war gerade mit Bohrarbeiten beschäftigt, als nach einem lauten Knall Flammen aus dem Motorgehäuse des Gerätes schlugen.
Löschversuche mit dem Feuerlöscher
Seine Versuche, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen, blieben ohne Erfolg. Jedoch konnte der Brand von der Freiwilligen Feuerwehr Finkenberg rasch unter Kontrolle gebracht werden. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt.
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