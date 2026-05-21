Bohrgerät ging mit Knall in Flammen auf

Löschversuche mit dem Feuerlöscher

Seine Versuche, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen, blieben ohne Erfolg. Jedoch konnte der Brand von der Freiwilligen Feuerwehr Finkenberg rasch unter Kontrolle gebracht werden. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt.