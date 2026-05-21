Erlösung! Ronaldo feiert ersten „Wüsten“-Titel

Ronaldo war beim Torjubel anzusehen, welche Anspannung von ihm in diesem Moment abgefallen war. Anschließend ließ Al-Nassr nichts mehr anbrennen. In der 80. Minute sorgte Ronaldo mit seinem zweiten Treffer endgültig für klare Verhältnisse. Beim Portugiesen sorgte dies gar für Freudentränen! Der Titel war gesichert, und der Superstar wurde wenige Minuten vor dem Ende ausgewechselt, um sich seinen Sonderapplaus von den Fans abzuholen. Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel schließlich keine Grenzen mehr.