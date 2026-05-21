Erlösung! Ronaldo feiert ersten „Wüsten“-Titel

Am finalen Spieltag der Saudi Pro League hat es schließlich doch noch mit dem ersten „Wüsten“-Titel für Cristiano Ronaldo geklappt. Durch einen 4:1-Sieg gegen Damac FC hat sich Al-Nassr den Liga-Titel gesichert. Für den Superstar aus Portugal, der gleich zwei Treffer beisteuerte, eine Erlösung.
Lange hat Ronaldo auf diesen Erfolg warten müssen. Der ansonsten so erfolgsverwöhnte Portugiese hatte zuletzt sehr daran zu nagen, dass er seit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien im Jänner 2023 noch keinen Titel feiern durfte.
Zuletzt musste er sich mit seinem Klub Al-Nassr auch im Finale der AFC Champions League Two, dem asiatischen Pendant zur Europa League, geschlagen geben.
Nervenprobe bestanden
Und auch in der Liga musste man bis zum letzten Spieltag zittern. Al-Hilal blieb Ronaldo und Co. dicht auf den Fersen. Auch gegen Al-Fayha erledigte man am Donnerstag seine Pflichtaufgabe. Al-Nassr behielt aber die Nerven und holte sich den entscheidenden Sieg gegen Damac, das durch die Pleite noch abgestiegen ist.
Sadio Mane, ehemaliger Liverpool- und Bayern-Star, sorgte mit seinem Treffer vor der Pause (34.) für die Grundlage des Erfolgs. Mit Kingsley Coman war es ein weiterer ehemaliger Münchner, der mit seinem 2:0 in der 54. Minute schon für klare Verhältnisse sorgte. Kurz darauf sah Ronaldo die Gelbe Karte und Damac bekam einen Elfmeter zugesprochen.
Morlaye Sylla behielt die Nerven und brachte den Underdog zurück ins Spiel. Doch dann folgte der große Auftritt von Ronaldo. Ein direkt verwandelter Freistoß – mit freundlicher Mithilfe von Damac-Goalie Kewin – sorgte in der 63. Spielminute für eine Vorentscheidung.
Ronaldo war beim Torjubel anzusehen, welche Anspannung von ihm in diesem Moment abgefallen war. Anschließend ließ Al-Nassr nichts mehr anbrennen. In der 80. Minute sorgte Ronaldo mit seinem zweiten Treffer endgültig für klare Verhältnisse. Beim Portugiesen sorgte dies gar für Freudentränen! Der Titel war gesichert, und der Superstar wurde wenige Minuten vor dem Ende ausgewechselt, um sich seinen Sonderapplaus von den Fans abzuholen. Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel schließlich keine Grenzen mehr.
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