Riesen pinke Party: Die Alpenbarbie rockte Gmunden

Trotz dunkler Gewitterwolken und eines kurzen Regenschauers ließ sich das Veranstalter-Duo Florian Werner und Robert Zauner am Donnerstag am ersten Tag von „Gmunden rockt“ nicht aus der Ruhe bringen. „Das Wetter macht uns heute keinen Strich durch die Rechnung, am Abend wird’s garantiert trocken sein“, zeigten sie sich optimistisch – und sollten recht behalten. Pünktlich zum Konzert klarte der Himmel über dem Rathausplatz auf.