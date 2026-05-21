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Riesen pinke Party: Die Alpenbarbie rockte Gmunden

Oberösterreich
21.05.2026 21:00
Pure Festivalstimmung: Vor der Bühne tobte die Menge, darauf sorgte Naschenweng für einen ...
Pure Festivalstimmung: Vor der Bühne tobte die Menge, darauf sorgte Naschenweng für einen fulminanten „Gmunden rockt“-Auftakt.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Melissa Naschenweng verwandelte den Rathausplatz am Traunseeufer am Donnerstagabend in eine riesige, pinke Partyzone – strahlende Fans, Hits und Gänsehaut-Momente inklusive.

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Trotz dunkler Gewitterwolken und eines kurzen Regenschauers ließ sich das Veranstalter-Duo Florian Werner und Robert Zauner am Donnerstag am ersten Tag von „Gmunden rockt“ nicht aus der Ruhe bringen. „Das Wetter macht uns heute keinen Strich durch die Rechnung, am Abend wird’s garantiert trocken sein“, zeigten sie sich optimistisch – und sollten recht behalten. Pünktlich zum Konzert klarte der Himmel über dem Rathausplatz auf.

Kreative Transparente und strahlende Gesichter – die Alpenbarbie-Fans verwandelten den ...
Kreative Transparente und strahlende Gesichter – die Alpenbarbie-Fans verwandelten den Rathausplatz in ein pinkes Fanmeer.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Dann gehörte die Bühne ganz Melissa Naschenweng. Die Stimmungskanone aus dem kärntnerischen Lesachtal stürmte in knallgelbem Oberteil und schwarzer Lederhose auf die Bühne, heizte dem Publikum vom ersten Song an ordentlich ein und verwandelte das Traunseeufer binnen Minuten in eine riesige Partyzone. Die Fans sangen lautstark mit, tanzten und feierten ihre „Alpenbarbie“ bis spät in die Nacht.

Schon Stunden vor ihrem Auftritt zeigte sich Naschenweng bestens gelaunt. Gemeinsam mit der „Krone“ spazierte sie entspannt an der Esplanade entlang, genoss den Blick auf den Traunsee und stärkte sich später im Seehotel Schwan mit feinem Spargel für die große Show. „Ich hab‘ mich extrem auf Gmunden gefreut“, verriet sie strahlend.

Prominenter Supporter: Thorsteinn Einarsson besuchte Melissa vorm Auftritt.
Prominenter Supporter: Thorsteinn Einarsson besuchte Melissa vorm Auftritt.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Auch Gitarrist Thomas Eder freute sich
Der ehemalige Seer lebt in Seewalchen am Attersee – für ihn fühlte sich der Auftritt deshalb fast wie ein Heimspiel an. Backstage schaute außerdem Thorsteinn Einarsson vorbei. Der Musiker ist nicht nur ein enger Freund von Naschenweng, sondern schrieb auch ihren Erfolgshit „Rosa Dynamit“.

Nach dem umjubelten Auftakt geht „Gmunden rockt“ am morgigen Freitag mit Folkshilfe und Lemo in die nächste Runde. Am Samstag stehen Rian und Josh auf der Bühne, ehe am Sonntag die Sportfreunde Stiller beim Finale den Rathausplatz noch einmal zum Beben bringen.

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