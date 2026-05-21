Modi schenkte Meloni indische Kult-Zuckerl

Modi postete zudem einige weitere gemeinsame Aufnahmen, etwa von einem Spaziergang durch Rom und in einem Park. Viele Instagram-Nutzerinnen und -nutzer scherzten. Man müsse ihn überzeugen, dass die beiden nicht miteinander ausgingen, meinte etwa einer. Die Bilder würden nach einem Fotoshooting vor einer Hochzeit aussehen, hielt eine weitere Nutzerin fest. „Ich brauche jemanden, der mich so zum Lachen bringt“, schmunzelte eine Frau. Auch diese Beiträge erhielten viele Likes innerhalb kurzer Zeit.



Hier sehen Sie das Video von dem Geschenk Modis: