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Anspielung auf Namen

Modi schenkte Meloni indische Kult-Zuckerl

Außenpolitik
21.05.2026 23:02
Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Indiens Ministerpräsident Narendra Modi
Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Indiens Ministerpräsident Narendra Modi(Bild: EPA/ANGELO CARCONI)
Porträt von Katharina Wurzer
Von Katharina Wurzer

Der indische Ministerpräsident Narendra Modi hat seiner italienischen Amtskollegin Giorgia Meloni „Melody“-Zuckerl geschenkt. Das Geschenk spielt augenzwinkernd auf den Spitznamen der beiden auf Social Media an.

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Dort kursiert bereits seit 2023 ein Meme namens „Melodi“, das scherzhaft eine Liebesgeschichte zwischen den beiden darstellt. Beide hatten sich in der Vergangenheit bereits mehrfach humorvoll darauf bezogen. Nun posteten Meloni und Modi erneut einen Instagram-Beitrag, auf dem sie lachend mit den indischen Kult-Zuckerln zu sehen sind. „Danke für das Geschenk“, schrieb Italiens Regierungschefin dazu. Der Beitrag hatte am späten Donnerstagabend (Stand: 22.40 Uhr) bereits fast elf Millionen Likes erzielt.

Modi postete zudem einige weitere gemeinsame Aufnahmen, etwa von einem Spaziergang durch Rom und in einem Park. Viele Instagram-Nutzerinnen und -nutzer scherzten. Man müsse ihn überzeugen, dass die beiden nicht miteinander ausgingen, meinte etwa einer. Die Bilder würden nach einem Fotoshooting vor einer Hochzeit aussehen, hielt eine weitere Nutzerin fest. „Ich brauche jemanden, der mich so zum Lachen bringt“, schmunzelte eine Frau. Auch diese Beiträge erhielten viele Likes innerhalb kurzer Zeit.

Hier sehen Sie das Video von dem Geschenk Modis:

Es seien „Highlights eines produktiven Besuchs“, schrieb der indische Regierungschef selbst dazu. Er habe „exzellente“ Gespräche geführt. Inhaltlich ging es dabei unter anderem um Abkommen zur Zusammenarbeit. Das aktuelle Handelsvolumen von etwa 14 Milliarden Euro soll bis 2029 auf 20 Milliarden Euro erhöht werden. Meloni und Modi verständigten sich auf mehr Kooperation in den Bereichen Industrie, Infrastruktur, Energie, Verteidigung, kritische Rohstoffe, Agrar- und Ernährungswirtschaft, Seeverkehr, Tourismus und Kultur.

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