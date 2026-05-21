Iran stoppt Ausfuhr von hoch angereichertem Uran

Die iranische Führung geht davon aus, dass ein Export des Urans das Land verwundbarer für künftige Angriffe der USA und Israels machen würde. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) geht davon aus, dass der Iran mehr als 440,9 Kilogramm auf 60 Prozent angereichertes Uran hatte, als Israel und die USA im Juni 2025 ihre ersten Angriffe auf iranische Atomanlagen flogen. Wie viel davon jetzt noch vorhanden ist, ist unklar. Die verbliebenen Bestände lagern hauptsächlich in einem Tunnelkomplex in Isfahan. Die Behörde vermutet, dass es sich um mehr als 200 Kilogramm handeln könnte.