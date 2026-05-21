Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deal noch möglich?

Iran stoppt Ausfuhr von hoch angereichertem Uran

Außenpolitik
21.05.2026 20:52
Bei Teherans Atomprogramm (im Bild die Anlage in Natanz) bleiben in den Verhandlungen mit den ...
Bei Teherans Atomprogramm (im Bild die Anlage in Natanz) bleiben in den Verhandlungen mit den USA tiefe Gräben.(Bild: EPA/STR)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Irans Oberster Führer Ayatollah Mojtaba Khamenei hat angeordnet, dass hoch angereichertes Uran nicht ins Ausland gebracht werden darf. Damit verhärtet die Führung ihre Haltung zu einer zentralen Forderung der USA für ein Kriegsende. Die Anweisung dürfte US-Präsident Donald Trump weiter verärgern ...

0 Kommentare

Die iranische Führung geht davon aus, dass ein Export des Urans das Land verwundbarer für künftige Angriffe der USA und Israels machen würde. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) geht davon aus, dass der Iran mehr als 440,9 Kilogramm auf 60 Prozent angereichertes Uran hatte, als Israel und die USA im Juni 2025 ihre ersten Angriffe auf iranische Atomanlagen flogen. Wie viel davon jetzt noch vorhanden ist, ist unklar. Die verbliebenen Bestände lagern hauptsächlich in einem Tunnelkomplex in Isfahan. Die Behörde vermutet, dass es sich um mehr als 200 Kilogramm handeln könnte.

Die iranische Regierung bestreitet seit Langem, nach einer Atomwaffe zu streben, und gibt an, das Uran für medizinische Zwecke und einen Forschungsreaktor in Teheran zu benötigen. Israelische Regierungsvertreter sagten, dass Trump ihnen versprochen habe, dass die iranischen Bestände außer Landes geschafft werden. Erst dann werde er den Krieg als beendet betrachten, sagte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Zudem müsse Teheran seine Unterstützung für verbündete Milizen einstellen und die Fähigkeit zum Bau ballistischer Raketen müsste beseitigt werden.

Lesen Sie auch:
Neue Töne im Iran-Krieg: US-Präsident Donald Trump hat die Führung in Teheran als „vernünftig“ ...
Neuer US-Vorschlag
Trump: Führung in Teheran ist „vernünftig“
20.05.2026
„Irgendwas in der Art“
Trump setzt Iran Frist von „zwei oder drei Tagen“
19.05.2026

Rubio: „Gute Anzeichen“
Insiderinnen und Insider sagten, dass der Iran und die USA inzwischen einige Differenzen beigelegt hätten. Bei Teherans Atomprogramm blieben jedoch tiefe Gräben. Vor dem Krieg Ende Februar hatte die Führung noch signalisiert, die Hälfte des hoch angereicherten Urans auszuführen. Zu einer Änderung der Position hätten Trumps Drohungen beigetragen, hieß es. Der Republikaner hatte zuletzt auch wieder mit Angriffen gedroht, nachdem die Verhandlungen über ein dauerhaftes Kriegsende ins Stocken geraten waren. „Wir werden nicht zulassen, dass sie es behalten“, sagte er nun mit Blick auf die Uran-Vorräte.

„Wenn wir kein gutes Abkommen erzielen können, hat der Präsident klargemacht, dass er andere Optionen hat“, sagte US-Außenminister Marco Rubio am Donnerstag. Trump würde aber einen Deal bevorzugen. Er selbst glaube, dass auch schon Fortschritte erzielt worden seien. „Es gibt einige gute Anzeichen“, sagte Rubio. „Übermäßig optimistisch“ sei er aber nicht, das System im Iran sei „ein wenig“ zerrüttet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
21.05.2026 20:52
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bei einem Hauseinsturz in Sachsen sind drei Menschen gestorben.
Gasleck gefunden
Hauseinsturz in Sachsen: Drei Leichen geborgen
Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
99.979 mal gelesen
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Ski Alpin
Topfit! ÖSV-Dame genießt den Strand und das Meer
98.713 mal gelesen
Stephanie Brunner genießt ihren Urlaub.
Chronik
Steirer tötet seine eigene Ehefrau (59) mit Gewehr
98.128 mal gelesen
Der Tatort wurde bereits bei der Einfahrt zum Bauernhof abgeriegelt.
Gericht
Mehrjährige Haft für „Fall Anna“-Freigesprochene
888 mal kommentiert
Das Auftreten ist diesmal anders als im Prozess um Missbrauch an einer Zwölfjährigen.
Innenpolitik
Fix: So hoch fällt die Erhöhung der Pensionen aus
831 mal kommentiert
Die Pensionisten dürfen sich ab dem kommenden Jahr über eine Erhöhung freuen. (Symbolbild)
Außenpolitik
Russen über Putin: „Bunkerratte versteckt sich“
823 mal kommentiert
Sysran ist Standort einer bedeutenden Erdölraffinerie.
Mehr Außenpolitik
Deal noch möglich?
Iran stoppt Ausfuhr von hoch angereichertem Uran
Antrittsbesuch
Magyar in Wien: Ein neues Kapitel an der Donau
Funde in Oststeiermark
Asbest: Laut Landesrat „keine Gefahr in Verzug“
Krone Plus Logo
Als Spion verurteilt
Warum Egisto Ott noch weiter Reisefreiheit hat
Paukenschlag in Türkei
Chef der Opposition entmachtet – Börse bricht ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf