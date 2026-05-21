Traktor gegen Auto: Lenker bei Überschlag verletzt

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einem Traktor auf der B167 in Dorfgastein (Salzburg). Eine Person wurde dabei schwer verletzt. Die Straße musste für die Bergungsarbeiten gesperrt werden.
Nach dem Eintreffen des Notarztes wurde die verletzte Person umgehend von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und dem Roten Kreuz zur weiteren Versorgung übergeben.
Nach Abschluss der medizinischen Versorgung konnte die Bundesstraße wieder für den wechselseitigen Verkehr freigegeben werden. Die Bergung des Unfallfahrzeugs erfolgte durch ein Abschleppunternehmen.
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