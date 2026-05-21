Lukaschenko bietet Selenskyj Treffen an

Nun reagierte der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko. Sein Land werde sich nur an diesem Krieg beteiligen, wenn es selbst angegriffen werde, sagte er. Zudem erklärte er sich zu einem Treffen mit Selenskyj bereit, um über die Beziehungen der beiden Länder zu sprechen. Das könne entweder in Belarus oder auch in der Ukraine sein. Das Präsidialamt in Kiew lehnte das Angebot jedoch ab. Mit Lukaschenko gebe es nichts zu besprechen, hieß es am Donnerstag.