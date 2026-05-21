Neue Abgabe senkt Entlastung auf 1,60 € pro Monat

Konsumenten zahlen Entlastung selbst

Die Gegenfinanzierung kommt vor allem mit einer Paketsteuer ab Oktober im Umfang von 280 Millionen Euro zustande, 225 Millionen Euro davon tragen die Konsumenten. Das Problem: Was auf der einen Seite die Verbraucher entlastet, zahlen sie dann teils selbst über die Paketsteuer wieder ein. Das schmälert die Entlastung doch wieder deutlich.