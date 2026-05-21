Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehrwertsteuer, Pakete

Neue Abgabe senkt Entlastung auf 1,60 € pro Monat

Wirtschaft
21.05.2026 21:30
Die Paketsteuer schmälert die Entlastung, die am Ende herauskommt
Die Paketsteuer schmälert die Entlastung, die am Ende herauskommt(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Peter Stadlmüller
Von Peter Stadlmüller

Die Mehrwertsteuersenkung für Nahrungsmittel ist fix, der Nationalrat hat sie beschlossen. Dafür kommt ab Oktober die umstrittene Paketabgabe. Linke Tasche, rechte Tasche: Die Nettoentlastung schrumpft dadurch auf 1,60 Euro im Monat für einen Durchschnittshaushalt, zeigt eine Berechnung.

0 Kommentare

Die Senkung der Mehrwertsteuer auf viele Grundnahrungsmittel wie Butter, Milch, Nudeln, Mehl oder Eier ist nun fix, der Nationalrat stimmte zu. 4,9 statt zehn Prozent beträgt dann der Steuersatz. Dem Staat fehlen dadurch Einnahmen von 400 Millionen Euro jährlich, davon kommen laut Budgetdienst des Parlaments 300 Millionen Euro Haushalten zugute.

Konsumenten zahlen Entlastung selbst
Die Gegenfinanzierung kommt vor allem mit einer Paketsteuer ab Oktober im Umfang von 280 Millionen Euro zustande, 225 Millionen Euro davon tragen die Konsumenten. Das Problem: Was auf der einen Seite die Verbraucher entlastet, zahlen sie dann teils selbst über die Paketsteuer wieder ein. Das schmälert die Entlastung doch wieder deutlich.

Konkret sieht das so aus: Im Schnitt profitiert ein Haushalt mit 73 Euro pro Jahr von der Mehrwertsteuersenkung, muss aber 54 Euro mehr „dank“ Paketabgabe zahlen. Unterm Strich bleibt somit eine Entlastung von nur 19 Euro im Jahr, rund 1,60 Euro im Monat. Die Agenda Austria kritisiert die mangelnde Treffsicherheit bei hohen Kosten, es sei letztlich „linke Tasche, rechte Tasche“.

Lesen Sie auch:
Die geplante Paketsteuer in Höhe von zwei Euro pro Sendung soll nach dem 30. September in Kraft ...
WKO ebenfalls dagegen
Front gegen Paketsteuer wird immer breiter
18.05.2026
„Österreich-Aufschlag“
„Klares Eigentor“: Harte Kritik an Paketsteuer
16.05.2026

Im unteren Einkommenszehntel spart sich ein Haushalt zwar im Schnitt 57 Euro, doch bestellt er 30 Pakete im Jahr, ist die Entlastung bereits wieder futsch.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
21.05.2026 21:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bei einem Hauseinsturz in Sachsen sind drei Menschen gestorben.
Gasleck gefunden
Hauseinsturz in Sachsen: Drei Leichen geborgen
Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
99.979 mal gelesen
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Ski Alpin
Topfit! ÖSV-Dame genießt den Strand und das Meer
98.713 mal gelesen
Stephanie Brunner genießt ihren Urlaub.
Chronik
Steirer tötet seine eigene Ehefrau (59) mit Gewehr
98.128 mal gelesen
Der Tatort wurde bereits bei der Einfahrt zum Bauernhof abgeriegelt.
Gericht
Mehrjährige Haft für „Fall Anna“-Freigesprochene
888 mal kommentiert
Das Auftreten ist diesmal anders als im Prozess um Missbrauch an einer Zwölfjährigen.
Innenpolitik
Fix: So hoch fällt die Erhöhung der Pensionen aus
831 mal kommentiert
Die Pensionisten dürfen sich ab dem kommenden Jahr über eine Erhöhung freuen. (Symbolbild)
Außenpolitik
Russen über Putin: „Bunkerratte versteckt sich“
823 mal kommentiert
Sysran ist Standort einer bedeutenden Erdölraffinerie.
Mehr Wirtschaft
Mehrwertsteuer, Pakete
Neue Abgabe senkt Entlastung auf 1,60 € pro Monat
KV-Verhandlungen
Beschäftigte der chemischen Industrie streiken
Krone Plus Logo
Ihre Rechte bei Bedarf
Gefahr Arbeit: Weniger Unfälle, aber neue Risiken
KI-Auswertung
In Wien versteckt sich Platz für 28.500 Wohnungen
Gutachten vorgelegt
IGH-Urteil: Streikrecht steht unter Schutz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf