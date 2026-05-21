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Gasleck gefunden

Leichen nach Hauseinsturz in Sachsen geborgen

Ausland
21.05.2026 16:52
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Hauseinsturz im deutschen Görlitz (Sachsen) sind die Leichen von zwei Vermissten gefunden worden.  Es handelt sich um eine 26-Jährige und eine 25-Jährige aus Rumänien, die im Osten Deutschlands Urlaub gemacht hatten. Die Polizei sucht nun noch nach einer vermissten Person.

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Die Einsatzkräfte arbeiten unter anderem mit Spürhunden, Schaufeln, Kränen, Radladern und Baggern. Da es viel Staub gebe, müssten sie die ganze Zeit Schutzmasken tragen, sagte der Sprecher der Einsatzleitung, Daniel Hofmann. In der Nacht auf Donnerstag war die Leiche der vermissten 25-Jährigen gefunden worden, am Donnerstag wurde schließlich die Leiche der 26-Jährigen geborgen.

Wie berichtet, war das Haus, in dem sich Miet- und Ferienwohnungen befanden, am Montagabend eingestürzt (siehe Video oben). „Es sieht nach einer Gasexplosion aus“, sagte der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu. Wenige Stunden nach dem Einsturz war ein Gasleck entdeckt worden. Zunächst wurden fünf Menschen vermisst. Bei zwei von ihnen stellte sich heraus, dass sie zum Zeitpunkt des Unglücks noch auf der Anreise gewesen waren.

Die Einsatzkräfte suchten am Donnerstag noch nach einem Vermissten.
Die Einsatzkräfte suchten am Donnerstag noch nach einem Vermissten.(Bild: glomex)
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Kaum mehr Überlebenschancen
Vermisst wurde am Donnerstag noch ein 48-Jähriger mit bulgarischer und deutscher Staatsbürgerschaft. Die Suche war ein Wettlauf gegen die Zeit. „Die sogenannte ‚goldene Rettungszeit‘ liegt meist in den ersten 24 bis 72 Stunden – in diesem Zeitraum sind die Überlebenschancen am höchsten“, teilte das Technische Hilfswerk mit.

Görlitz ist die östlichste Stadt Deutschlands und hat ungefähr 57.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das eingestürzte Gründerzeithaus stand in der Nähe des Bahnhofs.

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