Leichen nach Hauseinsturz in Sachsen geborgen

Wie berichtet, war das Haus, in dem sich Miet- und Ferienwohnungen befanden, am Montagabend eingestürzt (siehe Video oben). „Es sieht nach einer Gasexplosion aus“, sagte der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu. Wenige Stunden nach dem Einsturz war ein Gasleck entdeckt worden. Zunächst wurden fünf Menschen vermisst. Bei zwei von ihnen stellte sich heraus, dass sie zum Zeitpunkt des Unglücks noch auf der Anreise gewesen waren.