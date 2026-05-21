Verletzter Wimmer: „Es schaut nicht gut aus“

Wolfsburg-Legionär Patrick Wimmer, der zurzeit an einer Oberschenkel-Verletzung laboriert, hat noch eine „Resthoffnung“, dass er für das Relegations-Rückspiel gegen Paderborn in vier Tagen fit wird. „Es schaut aber nicht gut aus“, so der 24-jährige Niederösterreicher.
Der VfL Wolfsburg muss nach Platz 16 in der Bundesliga-Saison den Umweg über die Relegation nehmen und gegen Paderborn um den Klassenerhalt kämpfen. Leider ohne ÖFB-Kicker Patrick Wimmer. Eine Muskelverletzung im Oberschenkel stoppt den 24-Jährigen.
Vor der Hinspiel-Partie spricht Wimmer bei Sky über seine Situation - überraschend im eleganten Outfit. Der Grund: Der ÖFB-Teamspieler feiert heute gemeinsam mit Ehefrau Sarah den zweiten Hochzeitstag.
Kein Risiko vor der WM
Auch das Rückspiel in vier Tagen, am Montag in Paderborn, wird aller Voraussicht nach ohne Wimmer stattfinden. „Persönlich habe ich noch eine Resthoffnung, auch wenn ich natürlich mit Blick auf die WM auf jeden Fall kein Risiko eingehen werde. Es sieht nicht gut aus, aber bis dahin sind es noch vier Tage. Die Resthoffnung ist da, aber es wird sehr eng“, erklärte Wimmer.
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hatte zuletzt betont, dass die Ärzte des Nationalteams in engem Austausch mit Wolfsburg stehen.
Wechsel im Sommer?
Ob Wimmer überhaupt noch einmal im Trikot der „Wölfe“ aufläuft, ist ohnehin unklar. Der Offensivspieler wird seit Wochen mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Noch läuft sein Vertrag in Wolfsburg bis 2027. Seit seinem Wechsel im Jahr 2022 absolvierte Wimmer 101 Spiele für den Klub, erzielte dabei 14 Tore und bereitete weitere 18 Treffer vor. Sollte Wolfsburg tatsächlich den bitteren Gang in die 2. Bundesliga antreten müssen, dürfte ein Abschied bevorstehen.
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