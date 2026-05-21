Verletzter Wimmer: „Es schaut nicht gut aus“

Kein Risiko vor der WM

Auch das Rückspiel in vier Tagen, am Montag in Paderborn, wird aller Voraussicht nach ohne Wimmer stattfinden. „Persönlich habe ich noch eine Resthoffnung, auch wenn ich natürlich mit Blick auf die WM auf jeden Fall kein Risiko eingehen werde. Es sieht nicht gut aus, aber bis dahin sind es noch vier Tage. Die Resthoffnung ist da, aber es wird sehr eng“, erklärte Wimmer.