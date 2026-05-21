So sieht Schopp den neuen Weg seiner Hartberger

Markus Schopp startet voller Tatendrang in seine dritte Ära als Trainer von Hartberg. Es warten keine einfachen Zeiten, der Klub muss sparen, Leistungsträger stehen bei anderen Klubs hoch im Kurs. Doch der neue Cheftrainer sagt: „Ich glaube, wenn wir das gut aufziehen, dann kann es wieder eine tolle Saison werden.“
Markus Schopp, die Erste, begann 2018. Schopp, die Zweite, 2023. Und Schopp, die Dritte, jetzt. Er ist wieder hier, in seinem Revier. Heute wurde der Steirer zum dritten Mal als Hartberg-Trainer präsentiert. Gemeinsam mit seinen alten und neuen Weggefährten – Boss Erich Korherr und dessen Vize Roland Puchas – kam er des Weges. In einem Stadion, dessen Erscheinungsbild sich seit seinem Abgang im Herbst 2024 stark verändert hat.
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