So sieht Schopp den neuen Weg seiner Hartberger

Markus Schopp, die Erste, begann 2018. Schopp, die Zweite, 2023. Und Schopp, die Dritte, jetzt. Er ist wieder hier, in seinem Revier. Heute wurde der Steirer zum dritten Mal als Hartberg-Trainer präsentiert. Gemeinsam mit seinen alten und neuen Weggefährten – Boss Erich Korherr und dessen Vize Roland Puchas – kam er des Weges. In einem Stadion, dessen Erscheinungsbild sich seit seinem Abgang im Herbst 2024 stark verändert hat.