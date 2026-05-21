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VSV wartet auf Stürmer

Nach guten WM-Leistungen bangt KAC um Verteidiger

Eishockey
21.05.2026 21:47
KAC-Verteidiger Thimo Nickl (li.) zeigt bei der Eishockey-WM in der Schweiz auf.
KAC-Verteidiger Thimo Nickl (li.) zeigt bei der Eishockey-WM in der Schweiz auf.(Bild: GEPA)
Porträt von Martin Quendler
Von Martin Quendler

Abwarten bei den Kärntner Eishockey-Klubs! Beim KAC ist weiterhin offen, ob Einser-Center Jan Mursak seine Karriere fortsetzt. Zudem droht der Abgang eines WM-Verteidigers. Beim VSV herrscht zwischen dem Klub und einem Stürmer nach dessen Wunsch einer Vertragsauflösung Funkstille.

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Weiter warten bei Jan Mursak! Beim KAC hängt vieles bei den Personalplanungen des Einser-Centers ab. Dieser hatte zwar sein Karriereende mehrfach angekündigt, doch in der Zwischenzeit kam der Slowene davon ab. Die Rotjacken mit General Manager Oliver Pilloni sind jedenfalls von den Qualitäten des 38-jährigen Stürmers überzeugt. „Spätestens im Juni soll Klarheit herrschen“, sagt Pilloni.

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