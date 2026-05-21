Nach guten WM-Leistungen bangt KAC um Verteidiger

Weiter warten bei Jan Mursak! Beim KAC hängt vieles bei den Personalplanungen des Einser-Centers ab. Dieser hatte zwar sein Karriereende mehrfach angekündigt, doch in der Zwischenzeit kam der Slowene davon ab. Die Rotjacken mit General Manager Oliver Pilloni sind jedenfalls von den Qualitäten des 38-jährigen Stürmers überzeugt. „Spätestens im Juni soll Klarheit herrschen“, sagt Pilloni.