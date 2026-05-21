Asbest: Laut Landesrat „keine Gefahr in Verzug“

In der Steiermark betont FPÖ-Umweltlandesrat Hannes Amesbauer seit Monaten, dass keine Gefahr in Verzug herrsche. Und dabei bleibt es auch in einer neuen Anfragebeantwortung an die Grünen. Natürlich habe die Landesumweltabteilung (A13) die Asbest-Problematik geprüft und es habe Gespräche mit der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld sowie den Gemeinden Neudau und Hartberg gegeben: „Aber auch aus diesen Korrespondenzen haben sich keine neuen Ergebnisse bzw. Gefährdungen für die Bevölkerung ergeben.“