Reno 15 Pro im Test: China-Handy im iPhone-Look

Der chinesische Smartphone-Hersteller Oppo geht in Österreich mit einem neuen Smartphone der Oberklasse auf Kundenfang: Das Oppo Reno15 Pro bietet moderne Technik wie eine 200-Megapixel-Hauptkamera und einen dicken 6200-mAh-Akku im kompakten 6,32-Zoll-Format – und erinnert in mehrfacher Hinsicht an einen großen Rivalen aus den USA. Überzeugt die „günstige“ Oberklasse aus China? Krone+ hat den Test.
Nach dem bereits im vergangenen Herbst erschienenen High-End-Smartphone Find X9 Pro mit 6,78 Zoll Diagonale folgt mit dem Reno 15 Pro nun eine kompaktere und etwas günstigere Alternative – wobei „günstig“ bei einem Straßenpreis von 700 bis 800 Euro relativ ist. Die Hardware, die man um dieses Geld bekommt, kann sich allerdings durchaus sehen lassen. Die Software, wie sich in unserem Test zeigen sollte, hingegen weniger …
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