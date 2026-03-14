Reno 15 Pro im Test: China-Handy im iPhone-Look

Nach dem bereits im vergangenen Herbst erschienenen High-End-Smartphone Find X9 Pro mit 6,78 Zoll Diagonale folgt mit dem Reno 15 Pro nun eine kompaktere und etwas günstigere Alternative – wobei „günstig“ bei einem Straßenpreis von 700 bis 800 Euro relativ ist. Die Hardware, die man um dieses Geld bekommt, kann sich allerdings durchaus sehen lassen. Die Software, wie sich in unserem Test zeigen sollte, hingegen weniger …