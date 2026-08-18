Aufmerksamkeit kann Hautentzündungen bremsen

Subjektive Wahrnehmung könnte Körper regulieren

„Besonders auffällig war, dass die Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf den entzündeten Bereich nicht nur veränderte, was die Teilnehmer erlebten, sondern auch die Entzündungsreaktion selbst“, sagte Studienautorin Liron Rozenkrantz. Die subjektive Wahrnehmung dessen, was im Körper geschieht, könnte demnach nicht nur ein passiver Vorgang sein, sondern aktiv daran beteiligt sein, wie der Körper seine Reaktionen reguliert.