ZZ-Top-Schlagzeuger Beard überraschend gestorben

Die Band gab bekannt, dass sie ihre Shows in den folgenden Tagen absagen und die Tour am kommenden Wochenende in Austin, Texas, fortsetzen würde, „einem von Franks Lieblingsorten und in einer Stadt, die für ihn so etwas wie ein zweites Zuhause war.“ Sie hätten „einen großartigen Freund und Mitstreiter verloren, und die Welt einen der innovativsten Schlagzeuger und einen waschechten Sohn von Texas, schrieben seine Bandkollegen Billy Gibbons und Elwood Francis bei Instagram. Sein unverkennbarer Backbeat sei entscheidend dafür gewesen, „dass ZZ an der Spitze blieb“.