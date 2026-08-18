ZZ-Top-Schlagzeuger Beard überraschend gestorben

Die Kultband ZZ Top trauert um ihren Schlagzeuger Frank Beard. Seit Ende der Sechziger war er Teil der Gruppe. Nun ist er im Alter von 77 Jahren aus dem Leben geschieden.
Der beliebte Musiker soll während der Pflege in einem Hospiz auf seiner Ranch in Richmond, Texas, gestorben sein – „mit Familienmitgliedern an seiner Seite“, teilte ein Vertreter der Band in einer Erklärung an „USA TODAY“ mit. Dies bestätigte der Gerichtsmediziner, er äußerte sich jedoch nicht zur Todesursache.
Die Band gab bekannt, dass sie ihre Shows in den folgenden Tagen absagen und die Tour am kommenden Wochenende in Austin, Texas, fortsetzen würde, „einem von Franks Lieblingsorten und in einer Stadt, die für ihn so etwas wie ein zweites Zuhause war.“ Sie hätten „einen großartigen Freund und Mitstreiter verloren, und die Welt einen der innovativsten Schlagzeuger und einen waschechten Sohn von Texas, schrieben seine Bandkollegen Billy Gibbons und Elwood Francis bei Instagram. Sein unverkennbarer Backbeat sei entscheidend dafür gewesen, „dass ZZ an der Spitze blieb“.
Gesundheit ließ nach
Beard hatte schon seit geraumer Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Anfang August musste er eine Show in den USA absagen. Danach setzte ZZ Tops die „The Big One“-Tour mit Ersatzschlagzeuger Michael Monahan fort. 2025 musste der Schlagzeuger ebenfalls wegen eines nicht näher genannten medizinischen Problems, das Berichten zufolge seinen Fuß und Knöchel betraf, vorübergehend vom Tourleben pausieren.
Beard wirkte an allen 15 Studioalben der Band mit und war eine treibende Kraft hinter Welthits wie „La Grange“, „Tush“, „Gimme All Your Lovin’“, „Sharp Dressed Man“ und „Legs“. Im Jahr 2004 wurde ZZ Top in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.
Sein Tod lässt den Sänger und Gitarristen – und ZZ Top-Mitgründer – Billy Gibbons als das einzige noch verbliebene Mitglied aus den erfolgreichsten Jahrzehnten der Band zurück. Bassist und Sänger Dusty Hill starb 2021.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.