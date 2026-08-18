Drama: Kärntner stürzt mit Radlader in den Tod

Per Tau ins Tal geflogen

Die Rettungskette lief umgehend auf Hochtouren, und auch der Rettungshubschrauber eilte zum Unfallort. Doch der Notarzt konnte nichts mehr für den Mann tun – nur noch den Tod des Pensionisten feststellen. Da das Gelände extrem unwegsam ist, wurde der Verstorbene vom Polizeihubschrauber „Libelle“ mittels Tau geborgen und ins Tal geflogen.