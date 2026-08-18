Drama: Kärntner stürzt mit Radlader in den Tod

Drama am Dienstagnachmittag in Dellach im Drautal (Bezirk Spittal an der Drau): Ein 76-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach kam bei einem schweren Unfall mit einer Baumaschine ums Leben.
Gegen 13:45 Uhr lenkte der 76-Jährige seinen Radlader von der „Scheinitzenalpe“ im Bereich der Ortschaft Stein talabwärts. Nur wenige Minuten später passierte das Unglück: Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Pensionist die Kontrolle über das schwere Arbeitsgerät und kam von der Fahrbahn ab.
In Folge stürzte der Radlader etwa 30 Meter über steiles und bewaldetes Gelände auf die darunterliegende Straße ab - wo das Fahrzeug schließlich zum Liegen kam. Ein Grundstückseigentümer fand den Verunglückten dann leblos auf der Straße liegend und wählte sofort den Notruf.
Per Tau ins Tal geflogen
Die Rettungskette lief umgehend auf Hochtouren, und auch der Rettungshubschrauber eilte zum Unfallort. Doch der Notarzt konnte nichts mehr für den Mann tun – nur noch den Tod des Pensionisten feststellen. Da das Gelände extrem unwegsam ist, wurde der Verstorbene vom Polizeihubschrauber „Libelle“ mittels Tau geborgen und ins Tal geflogen.
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