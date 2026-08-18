Trotz fataler Serie! Tennis-Ikone erhält Wildecard

Für die US Open hatte sie 2025 eine Wildcard für alle drei Wettbewerbe erhalten – und war bei ihrem Grand-Slam-Comeback nach zwei Jahren Pause eine Zuschauer-Attraktion. Ihre Schwester Serena Williams hatte in Wimbledon in diesem Sommer eine spektakuläre Rückkehr im Einzel gefeiert, aber in der ersten Runde verloren. Theoretisch könnte auch sie noch eine Wildcard für die US Open bekommen.