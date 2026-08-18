Trotz fataler Serie! Tennis-Ikone erhält Wildecard

Trotz 14 Niederlagen in Serie wird Tennis-Altmeisterin Venus Williams im Einzel-Wettbewerb der US Open (30. August bis 13. September) in New York starten.
Die 46-jährige frühere Weltranglisten-Erste erhält eine Wildcard für das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison, wie die Veranstalter mitteilten. Venus Williams, US-Open-Siegerin von 2000 und 2001, tritt nur noch sporadisch auf der Tennis-Tour an und wartet seit Juli des vergangenen Jahres auf einen Sieg im Einzel.
Für die US Open hatte sie 2025 eine Wildcard für alle drei Wettbewerbe erhalten – und war bei ihrem Grand-Slam-Comeback nach zwei Jahren Pause eine Zuschauer-Attraktion. Ihre Schwester Serena Williams hatte in Wimbledon in diesem Sommer eine spektakuläre Rückkehr im Einzel gefeiert, aber in der ersten Runde verloren. Theoretisch könnte auch sie noch eine Wildcard für die US Open bekommen.
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