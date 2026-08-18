Programm „brach“ aus Testumgebung aus

Auslöser war ein Vorfall, bei dem ein autonomer KI-Agent während eines Tests in die Systeme des Start-ups Hugging Face eindrang. Der Agent wurde von zwei fortschrittlichen KI-Modellen gesteuert und sollte ursprünglich einen Cybersicherheitstest absolvieren. Dabei „brach“ das Programm aus seiner vorgesehenen Testumgebung aus und griff auf die Systeme des anderen Unternehmens zu, um ein Testziel zu erreichen.