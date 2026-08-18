Gagen-Blindflug bei den neuen Direktoren im ORF

Was früher mehr oder weniger eine Formalie war, ist heuer heikel. Denn am 10. und 11. September findet ein ORF-Konvent statt. Medienminister Andreas Babler (SPÖ) will dabei in großer Runde beraten, wie es mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk weitergehen soll. Ein großes Thema wird dabei auch Geld sein und damit zusammenhängend das Personal. Ob es nach dem Konvent noch ein Direktorium etwa für „Programm und Brands“ oder für „Audience und Plattformen“ geben wird, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Ob jedem Landesstudio ein eigener Direktor oder eine Direktorin zugestanden wird, oder ob man mit einer Chefredaktion das Auslangen findet, ist ebenfalls ungewiss.