Wie gut ist das Hasselblad-Handy mit Mega-Akku?

Der chinesische Elektronikriese Oppo ist nach einer Auszeit aufgrund eines Patentstreits mit Nokia auf den deutschen und österreichischen Markt für Smartphones zurückgekehrt und bringt im November sein Foto-Flaggschiff Find X9 Pro nach Österreich. Die Hardware mit 200-Megapixel-Kamera und Mega-Akku ist vielversprechend – aber überzeugt auch die Software?
Auf dem Find X9 Pro läuft Android 16 mit „ColorOS“-Benutzeroberfläche. Diese erinnert auffallend an Apple. Bei der Farbgebung und manchen Menüs liegt man näher am iPhone als an den Android-Konventionen von Google. Auf die Google-Apps muss man im Gegensatz zu anderen China-Smartphones nicht verzichten – im Gegenteil, im Test bekamen wir weit mehr, als wir eigentlich haben wollten ...
