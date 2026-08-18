Krieg immer teurer: Oligarchen pumpen Geld nach

Wofür das Geld verwendet wird, ist unklar

Wofür die nun eingezahlten Milliarden konkret verwendet werden, ist laut dem Bericht nicht klar. Russland kämpft allerdings mit einem hohen Haushaltsdefizit. Grund dafür sind unter anderem die stark gestiegenen Ausgaben für den seit 2022 andauernden Angriffskrieg gegen die Ukraine.