Freiluft-Derby geplatzt! Jetzt wackelt Liga-Event

Offenbar zu voreilig hat die Liga ihre Pläne für das „Mountain Classic“ in Bischofshofen präsentiert. Jetzt steht fest: Ein Freiluft-Derby findet definitiv nicht statt. Die Saison-Vorbereitung des KAC läuft indes auf Hochtouren. Rotjacken-Coach Kirk Furey hat seine erste Sturmlinie bereits gefunden.