Galopp am Stock: Was hinter „Hobbyhorsing“ steckt

Als wir den Schafflerhof in Wien-Essling betreten, begrüßen uns acht Ponys ganz neugierig. Das kleinste probiert erst einmal die Jacke der Kollegin: nein, schmeckt nicht, gestreichelt werden ist doch besser. Doch das muss nun erst einmal an Kontakt genügen, denn wir sind zwar hier, um zu reiten – doch die Ponys sind es für die nächste Stunde nicht.