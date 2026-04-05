Galopp am Stock: Was hinter „Hobbyhorsing“ steckt

Reiten ohne Pferd? Kein Problem mit der hierzulande noch recht neuen Sportart „Hobbyhorsing“, Steckenpferd mit Mähne inklusive. Wir haben uns den Trend genauer angeschaut – und ihn auch selbst ausprobiert, im „ReKiGa“ – Reitkindergarten – am Kulturgut Schafflerhof in Wien-Essling. Spoiler: Was einfach aussieht, muss es nicht zwingend sein ...
Als wir den Schafflerhof in Wien-Essling betreten, begrüßen uns acht Ponys ganz neugierig. Das kleinste probiert erst einmal die Jacke der Kollegin: nein, schmeckt nicht, gestreichelt werden ist doch besser. Doch das muss nun erst einmal an Kontakt genügen, denn wir sind zwar hier, um zu reiten – doch die Ponys sind es für die nächste Stunde nicht.
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