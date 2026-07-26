Tote Enten gefunden: Badeverbot in Schotterteich

Der Badeteich in Laxenburg, Bezirk Mödling, ist mit schönen Liegewiesen, schattigen Plätzen, einem Kiosk und Badeaufsicht selbst an extrem heißen Tagen eine wahre Oase. „Für Sonntag waren alle 400 Tageskarten verkauft“, weiß Vizebürgermeisterin Silvia Wohlfahrt. Doch für sie alle und auch für die 1000 Saisonkarten-Besitzer hieß es plötzlich: Bis auf Weiteres striktes Badeverbot!