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Statt Bibiza-Auftritt

YouTuberin Kayla Shyx bricht sich Fuß im Bällebad

Society International
26.07.2026 17:37
Für die in Amsterdam lebende Influencerin Kayla Shyx wurde ein Werbedreh in London zur Hölle.
Für die in Amsterdam lebende Influencerin Kayla Shyx wurde ein Werbedreh in London zur Hölle.(Bild: Sofya Stoyanovska)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Ursprünglich hätte Influencerin und Sängerin Kayla Shyx vor ein paar Tagen vor 8000 Fans in Wien mit Bibiza auf die Bühne gehen sollen, doch sie musste verletzt absagen. Der Grund: Es gab wohl einen ungewöhnlichen, aber umso schrägeren Unfall, der ihren Auftritt verhinderte.

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Rund 8000 Fans jubelten dem heimischen Pop-Senkrechtstarter Bibiza Freitagabend in der ausverkauften Wiener Metastadt zu – im Vorprogramm hätte die deutsche YouTuberin Kayla Shyx ihr Österreich-Debüt als Sängerin geben sollen. Daraus wurde nichts, sie musste kurzerhand verletzt absagen.

Der Grund: Bei einem Werbedreh in London sprang sie in ein Bällebad und brach sich dabei den Fuß. „Ich wusste direkt, ich muss ins Krankenhaus“, erzählt sie auf ihrem Instagram-Account, „ich wusste direkt, dass es schlimm ist.“

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Ihre Schmerzen wurden anfangs unterschätzt, was die Künstlerin besonders frustrierte. „Das Schlimmste daran, wenn man so ruhig bleibt wie ich bei allem: dass einem die Leute nicht glauben, wie schlimm es ist.“ Ein Sanitäter wollte sie nicht einmal in die Notaufnahme bringen.

Nach acht Stunden Wartezeit im Krankenhaus wurde der Verdacht auf Mittelfußbruch geäußert. Die Österreich-Premiere ist somit verschoben. Nächster geplanter Auftritt wäre beim Lustenauer Szene Open Air am Ende des Monats.

Der Screenshot aus Kaylas Instagram-Channel zeigt deutlich, dass aus großem Spaß großer Schmerz ...
Der Screenshot aus Kaylas Instagram-Channel zeigt deutlich, dass aus großem Spaß großer Schmerz wurde.(Bild: Kaya Shyx/Instagram)

Als Erste Missbrauchsvorwürfe gegen Rammstein-Sänger geäußert
Breiter bekannt wurde Shyx mit einem Video im Juni 2023, wo sie als erste Person Missbrauchsvorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann äußerte – worauf viele Frauen folgten.

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