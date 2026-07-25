Diese süßen Worte richtet Ray Dalton an seine Fans

„Do It Again“ oder „Call It Love“ (mit Felix Jaehn) – mit seinen Hits sorgt Ray Dalton für Sommer‑Vibes. Auch bei der Starnacht am Wörthersee heizte der US‑Star dem Publikum ordentlich ein,. Vorab stellte er sich unserem Wordrap und redete über sein Lebensmotto, seine Botschaft an die Fans und über Dinge, für die er viel und gern Geld ausgibt.