Hier kann es heute Abend noch krachen und regnen

Noch einmal ziehen am Abend und in der Nacht Wolken über Österreich hinweg. Stellenweise kann es regnen und auch gewittern – doch bereits in der ersten Nachthälfte klingen die Schauer und lokalen Gewitter wieder ab.
Wer früh aufsteht, könnte im Westen und Nordwesten allerdings bereits wieder nasse Überraschungen erleben: Dort ziehen zum Morgen hin neue Regenschauer auf. Der Wind weht zunächst schwach bis mäßig, frischt im Nordosten in den frühen Morgenstunden aber deutlich auf. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 10 bis 22 Grad.
Einzelne Regenschauer möglich
Der Montag zeigt sich anschließend von seiner wechselhaften Seite. Im Süden und Südosten darf sich die Sonne bis etwa Mittag länger zeigen, danach schieben sich zunehmend Wolken vor den blauen Himmel. Einzelne, teils gewittrige Regenschauer sind möglich.
Im übrigen Österreich wechseln Sonne und Wolken einander ab, dazu ziehen immer wieder Regenschauer durch. Besonders entlang der Alpennordseite ist mit nassen Grüßen von oben zu rechnen. Gegen Abend beruhigt sich das Wetter zunehmend.
Ab Dienstag steigen Temperaturen weiter an
Bei den Temperaturen ist es mit 22 bis 30 Grad weiterhin sommerlich warm. Der Wind weht im Süden meist schwach bis mäßig, sonst mäßig bis lebhaft, im Osten teilweise sogar stark aus West bis Nordwest. Ab Dienstag kehrt die Sonne dann vielerorts mit voller Kraft zurück, bis zu 32 Grad sind möglich.
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