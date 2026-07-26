Hier kann es heute Abend noch krachen und regnen

Ab Dienstag steigen Temperaturen weiter an

Bei den Temperaturen ist es mit 22 bis 30 Grad weiterhin sommerlich warm. Der Wind weht im Süden meist schwach bis mäßig, sonst mäßig bis lebhaft, im Osten teilweise sogar stark aus West bis Nordwest. Ab Dienstag kehrt die Sonne dann vielerorts mit voller Kraft zurück, bis zu 32 Grad sind möglich.