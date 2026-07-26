Villa Rosenthal: Vom Lost Place zum Literaturhaus

In seiner Serie „Alte Häuser und ihre Geschichten“ nimmt sich Schriftsteller Robert Schneider heute der Villa Rosenthal in Hohenems an. Lange dem Zerfall preisgegeben, blüht diese heute wieder neu auf.
Die Villa Franziska und Iwan Rosenthal in Hohenems erzählt eine lange Geschichte vom gesellschaftlichen Aufstieg einer jüdischen Textilhandelsfamilie, über deren Enteignung, über jahrzehntelangen Leerstand und Verfall, über Wiederentdeckung und Erweckung aus dem Dornröschenschlaf. Die gesamte Anlage ist städtebaulich auf die geschwungene Radetzkystraße ausgerichtet und verfügt über einen dreiteiligen Hauptbau, einen Verbindungsbau mit Kegelbahn sowie ein Wirtschaftsgebäude mit ehemaligem Bedienstetentrakt und Kutscherhaus.
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