Öltanker in Straße von Hormuz explodiert

Keine US-Angriffe in der Nacht auf Sonntag

US-Präsident Donald Trump sagte unterdessen, er habe noch nicht über größere Angriffe auf den Iran entschieden. Washington spreche derzeit mit Teheran, das in den Verhandlungen „immer ernsthafter“ werde. Ohne Abkommen drohte Trump dem Iran mit einem „weitaus höheren Niveau“ der Angriffe. Erstmals nach 13 aufeinanderfolgenden Nächten gab die US-Armee unterdessen keine erneuten Angriffe auf den Iran bekannt.