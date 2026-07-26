Schinkenfleckerl, Gin Tonic und Kurz‘ neues Glück

Wie man auf diesen Namen gekommen ist? Ganz ohne große Inszenierung, wie Kurz verriet: „Schinkenfleckerl sind eine typische Speise im Café Bazar und Gin Tonic trinken wir wirklich immer wieder ganz gern.“ Weil es an einer kreativeren Idee gemangelt habe, sei man schließlich beim Naheliegenden geblieben: „Und so ist der Name ,Schinkenfleckerl und Gin Tonic‘ entstanden.“