Citroën C3 Aircross: Unterschätzter Familienfreund

So wird das relativ neue eiförmige Markenlogo auf dem Kofferraumdeckel zum Symbol für das Überraschungsei, denn dahinter ist richtig viel Platz in der Hütte: 460 bis 1600 Liter Kofferraumvolumen und opulente Geräumigkeit auf der Rückbank, sogar für Basketballspieler mit großen Körpern und Quadratlatschen. Optional kann man etwas Stauraum und 585 Euro für zwei zusätzliche Sitze opfern (nicht bei den Elektroversionen). Wer dort Platz nimmt, wird in seiner Freizeit wohl eher Topfschlagen oder Blinde Kuh spielen.