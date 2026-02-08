Geheimnis gelüftet: Gibt es den perfekten Kuss?

Wenn wir uns leidenschaftlich küssen, vibrieren Tausende Nervenenden, unsere Synapsen feuern, 80 Millionen Bakterien werden ausgetauscht. Während sich unser Herzschlag erhöht und der Puls steigt, wird ein hochprozentiger Hormon-Cocktail durch unseren Körper gepumpt: mit dabei das Liebeshormon Oxytocin, Dopamin, das uns Wohligkeit und Glücksgefühle beschert, während Endorphine eine Portion Euphorie zum Mix beisteuern. Die Cortisol-Produktion (und damit unser Stresslevel) wird runtergefahren und das Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert. Aber ist das alles? Nein!