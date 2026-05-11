Alaba zu Salzburg? Sportchef spricht Klartext

In den vergangenen Tagen war ÖFB-Star David Alaba von italienischen Medien intensiv mit Red Bull Salzburg in Verbindung gebracht worden. Mit deutlichen Worten reagiert Salzburgs Sportboss Marcus Mann nun auf das wilde Gerücht.
Wie sieht die Zukunft von David Alaba aus? Der Vertrag des ÖFB-Teamkapitäns bei Real Madrid läuft im Sommer aus. Es ist ein offenes Geheimnis, dass der vierfache Champions-League-Sieger die „Königlichen“ verlassen wird.
Kein Kontakt
Vor wenigen Tagen sorgte ein Bericht der für gewöhnlich gut informierten italienischen Zeitung „Corriere dello Sport“ für Aufsehen. Salzburg beschäftige sich mit dem 33-Jährigen, hieß es. „Ich habe es gelesen und musste im ersten Moment auch kurz schmunzeln“, dementiert Marcus Mann am Sonntag gegenüber Sky jedoch die Gerüchte. „Ich musste schmunzeln und da gab es keinen Kontakt, nein.“ Die Transfer-Sensation bleibt somit aus!
Salzburg historisch schwach
Am Sonntag mussten sich die Salzburger mit 1:2 beim LASK geschlagen geben und sind nicht mehr im Meisterrennen dabei. Die ambitionierten „Bullen“ bleiben ein drittes Jahr hintereinander ohne Titel, die Truppe von Trainer Daniel Beichler beendet die Saison maximal auf dem dritten Platz.
Damit ist das schlechteste Liga-Abschneiden in der Red-Bull-Ära seit 20 Jahren besiegelt. Ab 2005/06 waren die finanzstarken Salzburger immer Meister oder Vizemeister.
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