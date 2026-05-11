Alaba zu Salzburg? Sportchef spricht Klartext

Kein Kontakt

Vor wenigen Tagen sorgte ein Bericht der für gewöhnlich gut informierten italienischen Zeitung „Corriere dello Sport“ für Aufsehen. Salzburg beschäftige sich mit dem 33-Jährigen, hieß es. „Ich habe es gelesen und musste im ersten Moment auch kurz schmunzeln“, dementiert Marcus Mann am Sonntag gegenüber Sky jedoch die Gerüchte. „Ich musste schmunzeln und da gab es keinen Kontakt, nein.“ Die Transfer-Sensation bleibt somit aus!