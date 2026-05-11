Derby-Katastrophe für Rapid: „Stachel sitzt tief!“

Dabei war Rapid mit zwei Siegen in die Meistergruppe gestartet, schien der Titel-Traum kein reines Luftschloss zu sein. Doch danach wurden nur fünf von 21 Punkten geholt. Der Schnitt in der 15-Spiele-Ära von Johannes Hoff Thorup liegt bei 1,27 Punkten. Inklusive Cup-Aus. Ernüchternd. Natürlich wäre eine Trainer-Diskussion jetzt auch wieder schwachsinnig, aber gegen defensive Gegner bleibt Rapid mit dem „neuen“ System überfordert. Tempo, Wucht, Wille, Ideen – einfach alles fehlte, um Chancen zumindest zu erzwingen.