Toter US-Soldat im Meer vor Marokko gefunden

Möglicherweise bei Sturz ins Meer gestorben

Ein US-Militärsprecher teilte der Nachrichtenagentur AFP am Sonntagabend mit, dass die Soldaten möglicherweise ins Meer gestürzt seien. Es handle sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Unfall – einen terroristischen Hintergrund schloss er aus. Das „Wall Street Journal“ hatte zuvor berichtet, dass die Vermissten vermutlich wandern gingen, nachdem die Übungen beendet waren.