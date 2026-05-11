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Nach Militärübung

Toter US-Soldat im Meer vor Marokko gefunden

Außenpolitik
11.05.2026 06:22
Fast 5000 Militärangehörige nahmen an dem Manöver in Marokko teil.
Fast 5000 Militärangehörige nahmen an dem Manöver in Marokko teil.(Bild: AFP/ABDEL MAJID BZIOUAT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Marokko ist die Leiche eines bei einer internationalen Militärübung verschwundenen US-Soldaten gefunden worden. Anfang Mai waren zwei Soldaten dort als vermisst gemeldet worden. Von dem zweiten Vermissten fehlt immer noch jede Spur.

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Der Tote sei am Samstag aus dem Meer geborgen worden, teilte die marokkanische Armee am Sonntag mit. Bei dem Militärmanöver „African Lion 2026“ („Afrikanischer Löwe 2026“) im Süden des Landes waren Anfang des Monats zwei US-Soldaten als vermisst gemeldet worden. Sie waren den Angaben zufolge in der Nähe einer Steilküste am Atlantik verschwunden.

Riesen-Suchaktion nach Soldaten
Daraufhin wurde eine massive Suchaktion gestartet. Die US-Armee, marokkanische Streitkräfte und verbündete Truppen suchten im Übungsgebiet Cap Draa zu Land, zu Wasser und in der Luft nach den beiden Vermissten. Zehn Flugzeuge, Taucher sowie ein unbemanntes Unterwasserfahrzeug waren an der Suche beteiligt.

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Zweiter Soldat immer noch vermisst
Die Leiche des US-Soldaten wurde in ein Militärkrankenhaus gebracht, wie die marokkanische Armee mitteilte. Von dort soll sie in die Heimat des Toten überführt werden. Die Suche nach dem zweiten Soldaten dauerte demnach weiter an.

Möglicherweise bei Sturz ins Meer gestorben
Ein US-Militärsprecher teilte der Nachrichtenagentur AFP am Sonntagabend mit, dass die Soldaten möglicherweise ins Meer gestürzt seien. Es handle sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Unfall – einen terroristischen Hintergrund schloss er aus. Das „Wall Street Journal“ hatte zuvor berichtet, dass die Vermissten vermutlich wandern gingen, nachdem die Übungen beendet waren.

Das Militärmanöver „African Lion 2026“ hatte Ende April in der südmarokkanischen Stadt Agadir begonnen. An der Übung nahmen fast 5000 Militärangehörige aus mehr als 40 Ländern teil.

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