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Muttertag: Wofür sind Sie Ihrer Mutter dankbar?

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10.05.2026 16:15
Am 10. Mai feiert Österreich „seine“ Mütter.
Am 10. Mai feiert Österreich „seine“ Mütter.(Bild: Elisabeth Nachbar)
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Von Community

Der Muttertag ist ein Tag zu Ehren der Mutter und der Mutterschaft. Er hat sich seit 1914, beginnend in den Vereinigten Staaten, in der westlichen Welt etabliert und gilt für viele als Anlass, die eigene Mutter zu feiern. Denn schließlich prägt diese für die meisten das Leben ihrer Kinder maßgeblich. Wofür sind Sie Ihrer Mutter dankbar?

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Der Muttertag ist ein besonderer Anlass, um allen Müttern Dankbarkeit und Wertschätzung zu zeigen – für ihre Liebe, Fürsorge, Geduld und Unterstützung im Alltag als Kinder, aber auch noch im Erwachsenenalter. Er erinnert daran, wie viel Mütter jeden Tag leisten und wie wichtig es ist, dafür einmal bewusst „Danke“ zu sagen.

Die eigene Mutter ist oft die Person, die immer zuhört, tröstet und unterstützt – egal in welcher Situation. Gute Mütter schenken Vertrauen, geben Halt, motivieren in schweren Zeiten und freuen sich ehrlich über jeden Erfolg. Sie zeigen mit kleinen Gesten jeden Tag, was bedingungslose Liebe bedeute. Oftmals erkennt man auch erst in späteren Jahren, welche besondere und prägende Rolle, die eigene Mutter hatte oder was man eventuell für selbstverständlich genommen hat. 

Wofür sind Sie Ihrer Mutter besonders dankbar?
Wofür sind Sie Ihrer Mutter besonders dankbar?(Bild: Konstantin Yuganov – stock.adobe.com)

Wofür sind Sie Ihrer Mutter besonders dankbar? Inwiefern hat Sie diese geprägt? Welche Mottos oder Lebensweisheiten von ihr beachten Sie noch heute? Was würden Sie ihr heute sagen, falls sie schon verstorben sein sollte? Und wie verbringen Sie den Muttertag, gibt es eine bestimmte Tradition?


Wir freuen uns auf Ihre Gedanken dazu!

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