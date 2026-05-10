Muttertag: Wofür sind Sie Ihrer Mutter dankbar?

Der Muttertag ist ein besonderer Anlass, um allen Müttern Dankbarkeit und Wertschätzung zu zeigen – für ihre Liebe, Fürsorge, Geduld und Unterstützung im Alltag als Kinder, aber auch noch im Erwachsenenalter. Er erinnert daran, wie viel Mütter jeden Tag leisten und wie wichtig es ist, dafür einmal bewusst „Danke“ zu sagen.

Die eigene Mutter ist oft die Person, die immer zuhört, tröstet und unterstützt – egal in welcher Situation. Gute Mütter schenken Vertrauen, geben Halt, motivieren in schweren Zeiten und freuen sich ehrlich über jeden Erfolg. Sie zeigen mit kleinen Gesten jeden Tag, was bedingungslose Liebe bedeute. Oftmals erkennt man auch erst in späteren Jahren, welche besondere und prägende Rolle, die eigene Mutter hatte oder was man eventuell für selbstverständlich genommen hat.