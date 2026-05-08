Heiße Outfits, Babyfreuden und Mittermeier im Talk

In „Adabei Prime“ werfen wir einen Blick auf die spektakulären Looks der Met-Gala, zeigen, welche Stars Nachwuchs bekommen haben und plauderten mit Michael Mittermeier über seinen neuen Comedy-Club in Wien. Außerdem feierten wir mit Christoph Fälbl seinen 60er und mit Andreas Vitasek seinen 70er – persönliche Einblicke inklusive.