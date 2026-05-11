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LASK oder Sturm Graz?

Der Titel-Showdown zieht alle in den Bann

Bundesliga
11.05.2026 05:47
2:1-Sieg gegen Salzburg – dem LASK winkt das Double
2:1-Sieg gegen Salzburg – dem LASK winkt das Double(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Gänsehautstimmung beim 2:1 des LASK gegen Salzburg und dem 4:2 von SK Sturm in Hartberg – die Meisterfrage ist somit um eine Woche vertagt. Der Titel-Showdown zieht alle in den Bann.

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Alle drei Spiele ausverkauft, 50.000 Fans in den Stadien! Der Meister-Showdown in der Bundesliga elektrisiert das ganze Land. Um 12 Uhr - fünf Stunden vor dem Anpfiff zwischen dem LASK und Salzburg – versammelten sich hunderte schwarz-weiße Anhänger am Linzer Hauptplatz! Die nach einem Fanmarsch dann eine Stunde vor dem Start lautstark in der Raiffeisen-Arena skandierten: „Der LASK wird wieder Meister!“ Gänsehautstimmung!

Die LASK-Fans dürfen weiter vom Meistertitel träumen.
Die LASK-Fans dürfen weiter vom Meistertitel träumen.(Bild: APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER)

Die beim LASK-Doppelschlag zum 2:0 (33., 35.) ihren Höhepunkt erreichte. Die Gier nach dem ersten Liga-Titel seit 61 Jahren ist ungebrochen. Doch als wäre es ein schlechtes Vorzeichen gewesen, hatte der Meisterteller „Stadionverbot“ und musste außerhalb der Arena auf seinen möglichen Einsatz warten. Den er nun aber erst am kommenden Sonntag haben wird. Denn Sturm wahrte die Chance auf den Titelgewinn mit dem 4:2 in Hartberg noch am Leben.

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Auch dort war mehr als das halbe Stadion in schwarz-weiß gehüllt, zumal die Grazer auch von den Legenden Mario Haas sowie Kosovo-Teamchef und Ex-Meistertrainer Franco Foda unterstützt wurden. Die nun auch nächsten Sonntag die Daumen drücken werden müssen. Die Ausgangslage ist klar: Dem LASK reicht ein Punkt bei der Wiener Austria, während Sturm gegen Rapid gewinnen und auf eine Niederlage der Linzer hoffen muss. Eines ist den beiden jedoch bereits jetzt nicht mehr zu nehmen: die Plätze eins und zwei - somit die Qualifikation zur Champions League. Worauf Sturm-Boss Christian Jauk nach dem Sieg in Hartberg die Faust ballte: „Jetzt sind wir fix Vizemeister, das ist etwas, worauf wir sehr stolz sein können. Aber ich will, dass wir jetzt hungrig bleiben! Wir brauchen jetzt volle Unterstützung in unserem letzten Heimspiel. Jetzt hatten wir gefühlt auch welche auswärts bei Salzburg und jetzt in Hartberg. Jetzt brauchen wir alle für den Titel!“

LASK-CEO Siegmund Gruber meinte nach dem heroischen 2:1 gegen Salzburg, das von den Fans minutenlang mit den Spielern zelebriert wurde: „Es war ein normales Match, wir denken aber auch nur von Spiel zu Spiel. Zuletzt nahmen wir so Rapid aus dem Titelrennen, nun Salzburg!“

Fans sind optimistisch
Doch wirft der LASK dann nächste Woche auch noch Sturm aus dem Titelrennen und sichert sich den langersehnten Meistertitel nach 61 langen Jahren? Geht’s nach den Fans der Linzer, lautet die eindeutige Antwort: JA! Denn bereits nach dem gestrigen Schlusspfiff wurde abermals skandiert: „Wir werden neuer Meister!“ Ein Titel-Showdown, der wahrlich alle in den Bann zieht!

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