Der Titel-Showdown zieht alle in den Bann

Auch dort war mehr als das halbe Stadion in schwarz-weiß gehüllt, zumal die Grazer auch von den Legenden Mario Haas sowie Kosovo-Teamchef und Ex-Meistertrainer Franco Foda unterstützt wurden. Die nun auch nächsten Sonntag die Daumen drücken werden müssen. Die Ausgangslage ist klar: Dem LASK reicht ein Punkt bei der Wiener Austria, während Sturm gegen Rapid gewinnen und auf eine Niederlage der Linzer hoffen muss. Eines ist den beiden jedoch bereits jetzt nicht mehr zu nehmen: die Plätze eins und zwei - somit die Qualifikation zur Champions League. Worauf Sturm-Boss Christian Jauk nach dem Sieg in Hartberg die Faust ballte: „Jetzt sind wir fix Vizemeister, das ist etwas, worauf wir sehr stolz sein können. Aber ich will, dass wir jetzt hungrig bleiben! Wir brauchen jetzt volle Unterstützung in unserem letzten Heimspiel. Jetzt hatten wir gefühlt auch welche auswärts bei Salzburg und jetzt in Hartberg. Jetzt brauchen wir alle für den Titel!“